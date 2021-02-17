Дебют Пелле за «Парму» откладывается из-за травмы

Форвард «Пармы» Грациано Пелле получил травму, сообщается на официальном сайте клуба.

У 35-летнего итальянца повреждение задних мышц правой ноги, игрок уже начал процесс восстановления.

Форвард перешел в «Парму» в феврале 2021 года. Последним клубом Пелле был китайский «Шаньдун Лунэн». В текущем сезоне он провел 22 матча за команду и забил восемь мячей при двух голевых передачах. Итальянец ранее уже выступал за «Парму» (14 матчей, два гола).