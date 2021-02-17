Вингер «Лацио» Лаццари дисквалифицирован за богохульство на один матч

Полузащитник «Лацио» Мануэль Лаццари получил дисквалификацию за выражение, употребленное им в матче 22-го тура серии А с «Интером» (1:3), сообщает сайт лиги.

Одна из фраз, сказанных футболистом по ходу второго тайма игры, попала на телевидение. Лига приняла решение отстранить Лаццари на 1 матч за богохультсво.

Ранее, 14 декабря, серия А дисквалифицировала полузащитника «Ромы» Бриана Кристанте за богохульство в матче 11-го тура серии А против «Болоньи» (5:1) на один матч.