Де Лигт в бытность игроком "Аякса" выбирает между Месси и Роналду. Сейчас Криштиану не понравится это видео

В интернете появилось видео, на котором защитник Маттейс де Лигт, близкий к переходу в "Ювентус", и полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг выбирают между лидером каталонцев Лионелем Месси и форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. Оба голландца, игравших тогда в "Аяксе", отдают предпочтение аргентинцу.

- Месси. Без вопросов, – сделал свой выбор де Лигт. Переходя в "Ювентус", он поменял свое мнение и рассказывал, что с детства является фанатом Криштиану и даже ходил в его майке.

Де Лигт в Турине. "Ювентус" встретил игрока у трапа самолета