Де Лигт в бытность игроком "Аякса" выбирает между Месси и Роналду. Сейчас Криштиану не понравится это видео

В интернете появилось видео, на котором защитник Маттейс де Лигт, близкий к переходу в "Ювентус", и полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг выбирают между лидером каталонцев Лионелем Месси и форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. Оба голландца, игравших тогда в "Аяксе", отдают предпочтение аргентинцу.
- Месси. Без вопросов, – сделал свой выбор де Лигт. Переходя в "Ювентус", он поменял свое мнение и рассказывал, что с детства является фанатом Криштиану и даже ходил в его майке.
Покажите это видео Криштиану. Де Лигт и де Йонг выбирают между Месси и Роналду. Де Лигт: "Месси. Без вопросов". #Месси #Барселона #Юве #Криштиану #деЛигт pic.twitter.com/g5Pfo6FQ6l— Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) 17 июля 2019 г.
Де Лигт в Турине. "Ювентус" встретил игрока у трапа самолета
Загрузка...