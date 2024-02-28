«Рома» определилась с будущим Дибалы

«Ромы» определилась с планами на форварда команды Пауло Дибалу, пишет инсайдер Николо Скира.

По данным источника, в контракте игрока нападающего есть пункт, согласно которому любой из зарубежных клубов может выкупить его за 12 миллионов евро. Руководство «Ромы» намерено продлить соглашение с игроком и убрать эту сумму.

Нынешний контракт футболиста рассчитан до 2025 года. В этом сезоне чемпионата Италии 30-летний аргентинец провел 18 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.