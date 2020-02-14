Буффон подшутил над китайским болельщиком. На него ополчились в соцсетях

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон раздавал автографы после завершения матча 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» (1:1). Особое внимание он обратил на фанаты из Китая.

— Я слежу за тобой. Корона, а? Ты не из Ухани, да? — сказал Буффон.

После этого он подмигнул фанату и потрепал его по щеке.

Faccio fatica a respirare pic.twitter.com/vemHWMrL1S — Make Roma Great Again #Spall3tti (@cortomuso) February 14, 2020

Тем не менее, это поступок итальянского вратаря неоднозначно встретили в соцсетях. Многие поспешили обвинить его в проявлении расизма.