«Брешиа» и «Сампдория» сыграли вничью

В матче 38-го тура чемпионата Италии «Брешиа» принимала «Сампдорию». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Напомним, что «Брешиа» уже несколько туров назад лишилась шансов сохранить прописку в серии А. «Самподрия» осталась в нижней половине турнирной таблицы.

Чемпионат Италии. Серия А

38-й тур

«Брешиа» — «Сампдория» — 1:1 (0:1)

Голы: Лерис, 41 (0:1). Торрегросса, 49 — с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Квальярелла, 27 (мимо)

«Брешиа»: Андреначчи, Гастальделло (Семприни, 59), Матею, Сабелли, Мангравити, Дессена, Шпалек (Ндой, 59), Змрхал, Тонали, Торрегросса, Ай (Доннарумма, 68. Вивиани, 78).

«Сампдория»: Фальконе, Йосида, Тонелли (Колли, 19), Депаоли, Ауджелло, Бертолаччи (Аскильдсен, 72), Лерис (Линетти, 68), Виейра (Торсби, 73), Марони (Янкто, 68), Квальярелла, Габбьядини.

Предупреждения: Гастальделло, 26. Виейра, 36. Фальконе, 48. Аскильдсен, 81.

Удаление: Аскильдсен, 90+1.

Судья: Фаббри (Италия).

1 августа. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».