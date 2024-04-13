«Болонья» не смогла победить «Монцу»

«Болонья» дома сыграла вничью с «Монцей» в матче 32-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Хозяева нанесли за встречу 16 ударов по воротам (7 — в створ), у гостей — четыре удара (ни одного в створ).

«Болонья» набрала 59 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома», которая идет пятой, отстает на 4 очка и имеет один матч в запасе.

«Монца» с 43 очками — на 11-й строчке.