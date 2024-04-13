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Сегодня, 23:42

«Болонья» не смогла победить «Монцу»

Руслан Минаев
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«Болонья» — «Монца».
Фото Reuters

«Болонья» дома сыграла вничью с «Монцей» в матче 32-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Хозяева нанесли за встречу 16 ударов по воротам (7 — в створ), у гостей — четыре удара (ни одного в створ).

«Болонья» набрала 59 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома», которая идет пятой, отстает на 4 очка и имеет один матч в запасе.

«Монца» с 43 очками — на 11-й строчке.

Италия. Серия А. 32-й тур
13 апр, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
0:0
Монца

ФК Болонья
ФК Монца
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 31 26 4 1 75-15 82
2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 32 18 9 5 45-24 63
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 31 13 9 9 48-38 48
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 30 12 7 11 42-35 43
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
13
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
14
 Кальяри 31 7 9 15 32-52 30
15
 Удинезе 31 4 16 11 30-47 28
16
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
17
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
18
 Фрозиноне 31 6 8 17 38-61 26
19
 Сассуоло 31 6 7 18 36-59 25
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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38 тур
12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 4 : 1
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
 1 : 0
13.04 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 0
13.04 21:45
Болонья – Монца
 0 : 0
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
 - : -
14.04 16:00
Сассуоло – Милан
 - : -
14.04 19:00
Удинезе – Рома
 - : -
14.04 21:45
Интер – Кальяри
 - : -
15.04 19:30
Фиорентина – Дженоа
 - : -
15.04 21:45
Аталанта – Верона
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 29 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 27 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 21 1 5
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