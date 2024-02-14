Каррера считает, что у Миранчука менталитет победителя

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«У Миранчука были сложности в «Аталанте», но это позади. Рад за него. Ситуация, из которой Алексей нашел выход, говорит о том, что у него менталитет победителя», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В текущем сезоне российский хавбек сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.

«Аталанта» находится на 4-й строчке в чемпионате Италии, набрав 42 очка в 23 матчах.