Болельщик «Лацио» поддержал Сарри с помощью оригинального баннера
Болельщик «Лацио» поддержал нового главного тренера клуба Маурицио Сарри в дебютной игре первого тура ла лиги против «Эмполи» (3:1).
Фанат «Лацио» пришел на матч и поддержал специалиста необычным баннером. Болельщик напомнил о пристрастии Сарри к курению.
Фанат стилизовал имя тренера под надпись Marlboro на баннере в виде пачке популярного бренда сигарет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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