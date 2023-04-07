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Сегодня, 15:00

Билялетдинов считает, что в «Торино» были бы рады выкупить Миранчука

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением об информации про то, что «Торино» не станет выкупать Алексея Миранчука по окончании сезона.

«Выкуп Миранчука у «Аталанты» зависит не только от его выступлений. У Миранчука большая стоимость, а возможности «Торино» неизвестны. Возможно, нынешний клуб Алексея был бы рад выкупить его, но финансовая история не располагает к этому. Миранчук достойно выступает за «Торино», но прежде всего это ему в копилку. Даже если у «Торино» не получится выкупить Алексея, то он вернется в «Аталанту» на другие позиции, тем более сейчас он более адаптирован. Но и в Бергамо у Миранчука неплохо складывалось. Ничего страшного не случится — Алексей точно не в проигрыше. Может, так случится, что Миранчуком заинтересуются другие клубы. Может, это опять будет аренда. Тогда нужно будет выбирать лучшие варианты», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Ранее стало известно о том, что «Торино» не собирается выкупать Миранчука у «Аталанты» за 13 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний российский футболист провел 23 матча за «Торино», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5059179-diniyar-bilyaletdinov-v-torino-byli-by-rady-vykupit-miranchuka-on-tochno-ne-v-proigryshe.html
Динияр Билялетдинов
Футбол
ФК Торино
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2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Милан 28 15 6 7 48-36 51
4
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5
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
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 Торино 28 10 8 10 30-34 38
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