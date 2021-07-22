«Бенфика» в скором времени закроет трансфер полузащитника «Торино» Суалихо Мейте
21:16
«Бенфика» в скором времени оформит трансфер полузащитника «Торино» Суалихо Мейте, сообщает Record.
По данным источника, футболист уже прибыл в Лиссабон для заключения контракта. «Бенфика» заплатит за Мейте около семи миллионов евро.
В прошлом сезоне 27-летний футболист играл на правах аренды за «Милан». Он провел 16 матчей в серии А, не отметившись результативными.
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