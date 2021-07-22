«Бенфика» в скором времени закроет трансфер полузащитника «Торино» Суалихо Мейте

«Бенфика» в скором времени оформит трансфер полузащитника «Торино» Суалихо Мейте, сообщает Record.

По данным источника, футболист уже прибыл в Лиссабон для заключения контракта. «Бенфика» заплатит за Мейте около семи миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний футболист играл на правах аренды за «Милан». Он провел 16 матчей в серии А, не отметившись результативными.