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«Бенфика» в скором времени закроет трансфер полузащитника «Торино» Суалихо Мейте

21:16

«Бенфика» в скором времени оформит трансфер полузащитника «Торино» Суалихо Мейте, сообщает Record.

По данным источника, футболист уже прибыл в Лиссабон для заключения контракта. «Бенфика» заплатит за Мейте около семи миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний футболист играл на правах аренды за «Милан». Он провел 16 матчей в серии А, не отметившись результативными.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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