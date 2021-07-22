Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал самый тяжелый момент в карьере.

«День перехода в «Спортинг» и переезд в Лиссабон. Моя семья прощалась со мной. Они были в солнцезащитных очках, но я видел, как по их щекам текли слезы. Я пошел на посадку в самолет с этим образом перед глазами. Это был самый тяжелый момент в моей карьере. Я плакал. Моя семья осталась на Мадейре», — цитирует португальца Goal со ссылкой на BeSoccer.