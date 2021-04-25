«Удинезе» выиграла у «Беневенто»
«Беневенто» дома проиграл «Удинезе» (2:4) в матче 33-го тура чемпионата Италии.
В составе гостей голы забили Науэль Молина, Толгай Арслан, Йенс Стрюгер Ларсен и Джейден Брааф. За «Беневенто» отличились Николас Виола и Джанлука Лападула.
«Удинезе» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице серии А. «Беневенто» — 31 балл и 17-я строчка.
Чемпионат Италии. Серия А
33-й тур
«Беневенто» — «Удинезе» — 2:4 (1:2)
Голы: Молина, 4 (0:1). Арслан, 31 (0:2). Виола, 34 — с пенальти (1:2). Стрюгер Ларсен, 49 (1:3). Брааф, 73 (1:4). Лападула, 83 (2:4).
«Беневенто»: Монтипо, Глик, Кальдирола, Барба, Депаоли (Ионицэ, 56), Хетемай (Яго Фальке, 56), Виола (Скьяттарелла, 46), Дабо (Инсинье, 70), Сау (Гайч, 24), Импрота, Лападула.
«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Стрюгер Ларсен (Самир, 70), Бонифаци, Бекао, Молина, Арслан (Макенго, 56), Перейра, де Пауль, Уоллас, Окака Чука (Брааф, 70).
Предупреждения: Муссо, 33. Уоллас, 70. Скьяттарелла, 81.
Судья: Мариани (Италия).
25 апреля. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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