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Доннарумма этим летом может покинуть «Милан» как свободный агент

17:31
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Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб этим летом, сообщает Sport1.

По данным источника, миланский клуб хочет приобрести вратаря «Лилля» Майка Меньяна за 15 миллионов евро. 25-летний француз готов подписать с «Миланом» долгосрочный контракт.

22-летний Доннарумма покинет в летнее трансферное окно «Милан» на правах свободного агента. Игрока хочет приобрести «Ювентус».

Дополнительная информация:

https://www.sport1.de/

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