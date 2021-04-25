Доннарумма этим летом может покинуть «Милан» как свободный агент
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб этим летом, сообщает Sport1.
По данным источника, миланский клуб хочет приобрести вратаря «Лилля» Майка Меньяна за 15 миллионов евро. 25-летний француз готов подписать с «Миланом» долгосрочный контракт.
22-летний Доннарумма покинет в летнее трансферное окно «Милан» на правах свободного агента. Игрока хочет приобрести «Ювентус».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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