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Романьоли может покинуть «Милан» в ближайшее время

08:11
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«Милан» может расстаться с защитником Алессио Романьоли этим летом, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, клуб хочет приобрести в ближайшее летнее трансферное окно защитника Фикайо Томори, который играл в «россонери» в аренде. Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не видит в Романьоли игрока основы.

В завершившемся сезоне серии А 26-летний защитник участвовал в 22 матчах, забив 1 гол и сделав 1 передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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