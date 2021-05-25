Романьоли может покинуть «Милан» в ближайшее время

«Милан» может расстаться с защитником Алессио Романьоли этим летом, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Alessio #Romagnoli could leave #ACMilan this summer. #Rossoneri are working to sign Fikayo #Tomori on a permanent deal and Romagnoli is not a priority for coach #Pioli. The many benches of the last months cheated him out of Euro2020. #transfers https://t.co/K60wA8qaI7 — Nicol? Schira (@NicoSchira) May 25, 2021

По данным источника, клуб хочет приобрести в ближайшее летнее трансферное окно защитника Фикайо Томори, который играл в «россонери» в аренде. Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не видит в Романьоли игрока основы.

В завершившемся сезоне серии А 26-летний защитник участвовал в 22 матчах, забив 1 гол и сделав 1 передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.