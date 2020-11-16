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Барези сравнил Ибрагимовича с ван Бастеном и Гуллитом

20:39
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Многолетний капитан, почетный вице-президент «Милана» Франко Барези высоко оценил нападающего клуба Златана Ибрагимовича. В нынешнем сезоне 39-летний форвард забил 8 голов в 5 играх серии A, а «Милан» возглавляет таблицу.

— Удивительно, на что он способен, что он может передать партнерам по команде. В душе ему все еще 20 лет, — цитирует Sky Sports Барези. — Ван Бастен и Гуллит обладали такой же физической силой, таким же характером, таким же умением делать результат.

Физически он в хорошей форме, психологически он хочет удивлять. Только он может сказать, когда ему пора закончить.

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