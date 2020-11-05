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Балотелли поддерживает форму в клубе из четвертой лиги Италии

08:47
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Нападающий Марио Балотелли вернулся к тренировкам. 30-летний форвард приступил к занятиям в составе «Франчакорте», который выступает в четвертом дивизионе Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нападающий принял приглашение клуба, который располагается недалеко от того места, где живет футболист. Балотелли не исключил, что сыграет несколько матчей в составе команды.

Балотелли находится без команды уже более 6 месяцев. В минувшем сезоне форвард выступал за «Брешию». В чемпионате Италии нападающий провел 19 матчей и забил в них пять голов.

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