Бальцаретти стал корреспондентом на итальянском онлайн-сервисе

Бывший защитник «Ромы» Федерико Бальцаретти будет работать в качестве корреспондента DAZN. Он уже дебютировал в качестве репортера на бровке понедельник, когда освещал матч 1-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Лечче» (4:0).

Кроме того, DAZN планирует привлекать в качестве эксперта экс-полузащитника «Интера» Деяна Станковича. Сербский футболист провел за миланцев 231 матч в серии А, в котором забил 29 голов. Бальцаретти выступал за свою карьеру, помимо «Ромы», за «Ювентус», «Палермо», «Торино» и «Фиорентину» .

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