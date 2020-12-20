Сегодня, 20 декабря, состоится матч 13-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» сыграет против «Ромы». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вернулся в состав команды после выздоровления от коронавируса. Россиянин пропустил четыре последние игры «Аталанты», а в прошлой встрече с «Юве» (1:1) отыграл 20 минут и не отметился результативными действиями.

Следить за матчем «Аталанта» — «Рома» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Рома»