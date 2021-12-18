«Аталанта» — «Рома»: Миранчук вышел на замену во втором тайме
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле в матче 18-го тура чемпионата Италии. Он вышел на замену в середине второго тайма.
Миранчук появился на поле при счете 2:1 в пользу римского клуба. Но почти сразу бергамаски сравняли счет, однако взятие ворот было отменено после подсказки ВАР.
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