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«Аталанта» — «Рома»: Миранчук вышел на замену во втором тайме

18:28
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле в матче 18-го тура чемпионата Италии. Он вышел на замену в середине второго тайма.

Миранчук появился на поле при счете 2:1 в пользу римского клуба. Но почти сразу бергамаски сравняли счет, однако взятие ворот было отменено после подсказки ВАР.

Италия. Серия А. 18-й тур
18 дек, 17:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:4
Рома
Голы
Абрахам, 1 (0:1), Дзаньоло, 27 (0:2), Муриэль, 45 (1:2), Смоллинг, 72 (1:3), Абрахам, 82 (1:4)
Аталанта
Муссо Джимсити (Муриэль, 34 ) Паломино Толой Пеццелла (Мехле, 79 ) Фройлер де Рон Хатебур (Дзаппакоста, 79 ) Сапата Пашалич (Миранчук, 64 ) Иличич (Малиновский, 46 )
Рома
Руй Патрисиу Манчини Смоллинг Роджер Ибаньес Винья Дзаньоло (Шомуродов, 70) Кристанте Верету (Кумбулла, 90) Карсдорп Абрахам (Бове, 90) Мхитарян (Калафьори, 89)
Предупреждения
де Рон 7  -  Дзаньоло 9, Роджер Ибаньес 49, Манчини 74
Судьи
Иррати

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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