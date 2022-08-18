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Сегодня, 11:30

«Аталанта» подпишет защитника «Удинезе» Соппи

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Аталанта» согласовала трансфер защитника «Удинезе» Брандона Соппи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Бергамаски заплатят за футболиста 9 миллионов евро. В ближайшее время 20-летний француз пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с новым клубом до конца июня 2027 года.

В прошлом сезоне Соппи принял участие в 30 матчах «Удинезе» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Футбол
ФК Аталанта
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 Фиорентина 1 1 0 0 3-2 3
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 Интер 1 1 0 0 2-1 3
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Торино – Лацио
 - : -
20.08 19:30
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20.08 21:45
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 - : -
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 - : -
21.08 21:45
Аталанта – Милан
 - : -
21.08 21:45
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 - : -
22.08 19:30
Рома – Кремонезе
 - : -
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Сампдория – Ювентус
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Душан Влахович

Ювентус

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Тома Анри

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Верона

 1
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Алекс Сандру

Ювентус

 1
Симоне Бастони

Симоне Бастони

Специя

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Паоло Гильоне

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И К Ж
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

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Адама Сумаоро

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