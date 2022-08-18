«Аталанта» подпишет защитника «Удинезе» Соппи

«Аталанта» согласовала трансфер защитника «Удинезе» Брандона Соппи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Бергамаски заплатят за футболиста 9 миллионов евро. В ближайшее время 20-летний француз пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с новым клубом до конца июня 2027 года.

В прошлом сезоне Соппи принял участие в 30 матчах «Удинезе» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.