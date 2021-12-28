«Дженоа» уже обращался в «Аталанту» по поводу Миранчука». Что думают в Италии о возможном трансфере россиянина

Спортивный журналист из Генуи Алессио Семино поделился с «СЭ» своим мнением о возможном переезде Алексея Миранчука из Бергамо в Геную.

— В итальянских СМИ именно «Дженоа» называют главным претендентом на Алексея Миранчука, с которым «Аталанта» планирует расстаться в ближайшее время. Что слышно про это в Генуе?

— «Дженоа» 29 декабря выходит из краткосрочного рождественского отпуска, а некоторые футболисты уже приступили к индивидуальным тренировкам. Разговоров вокруг «Дженоа» много, и Миранчука действительно активно сватают в эту команду. Думаю, что клуб уже обращался в «Аталанту» по поводу Алексея: этот игрок помог бы Андрею Шевченко. В последнем предрождественском туре «Дженоа» ценой больших усилий сдержал дома именно «Аталанту» — 0:0, а в первом тайме лучшим, на мой взгляд, игроком гостей был как раз Миранчук.

— Миранчук очень бы пригодился «Дженоа» уже в самом начале января? 6-го числа команде из Генуи играть против «Сассуоло», а 9 января суперважный матч против «Специи» — прямого конкурента в борьбе за право остаться в серии А.

— Да, так и есть. К сожалению, пока у Шевченко нет побед в серии А, но ничья с «Аталантой» в последнем матче уходящего года — это как гол в раздевалку. С психологической точки зрения этот результат очень важен, он как глоток свежего воздуха, особенно на фоне проваленного перед этим дерби с «Сампдорией». И я по-прежнему верю, что «Дженоа» еще может остаться в высшем дивизионе. Однако для этого надо успешно стартовать в 2022 году и срочно усиливаться. Миранчук бы действительно пригодился уже в начале января, но я не уверен, что все заинтересованные стороны успеют договориться между собой к этому моменту. К тому же на Миранчука вряд ли претендует один лишь «Дженоа» — не сомневаюсь, что на него есть спрос. И надо еще понять, захочет ли сам Миранчук переходить в команду, которая рискует оказаться в серии В, а если захочет, то на каких условиях.

— На какой позиции вы видите Миранчука в «Дженоа»?

— Шевченко дал понять, что его схема на 2022 год — это 4-3-3. Предполагаю, что при этой расстановке главный тренер видит Миранчука на позиции правого нападающего. Но при этом надо понимать, что «Дженоа» рассматривает и другие кандидатуры в линию атаки, так что, повторяю, пока все-таки не будем горячиться и утверждать, что Миранчук непременно продолжит карьеру именно в Генуе.

— Появление Андрея Шевченко в «Дженоа» было воспринято у вас с восторгом, однако после семи матчей в серии А под его руководством у команды пять поражений и две ничьи при ужасной разнице забитых и пропущенных мячей 2-13. Как воспринимают Шеву в Генуе сегодня?

— Из пяти поражений четыре пришлись на матчи с объективно более сильными соперниками — «Ромой», «Миланом», «Ювентусом» и «Лацио». Их можно было ожидать, и трудно предъявлять какие-то особые претензии к Шевченко по матчам с грандами. А вот дерби против «Сампдории» он провел крайне неудачно, тут не поспоришь. Без критики после этого не обошлось, но болельщики пока продолжают верить в тренера, а руководство публично его поддерживает.