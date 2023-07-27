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Сегодня, 15:20

«Аль-Наср» сыграл вничью с «Интером», Роналду заменили после первого тайма

Виктория Кравченко
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«Интер» и «Аль-Наср» сыграли вничью в товарищеском матче — 1:1.

У саудовском клубе на 23-й минуте отметился Абдулрахман Гариба. У «Интера» на 44-й минуте забил Давид Фраттези.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК Интер (Интернационале)
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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
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 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
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 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
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