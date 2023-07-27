«Аль-Наср» сыграл вничью с «Интером», Роналду заменили после первого тайма
«Интер» и «Аль-Наср» сыграли вничью в товарищеском матче — 1:1.
У саудовском клубе на 23-й минуте отметился Абдулрахман Гариба. У «Интера» на 44-й минуте забил Давид Фраттези.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.
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16
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17
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|0
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19
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
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|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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