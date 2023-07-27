«Аль-Наср» сыграл вничью с «Интером», Роналду заменили после первого тайма

«Интер» и «Аль-Наср» сыграли вничью в товарищеском матче — 1:1.

У саудовском клубе на 23-й минуте отметился Абдулрахман Гариба. У «Интера» на 44-й минуте забил Давид Фраттези.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.