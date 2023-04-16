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«Арсенал» сделал форварда «Ювентуса» Влаховича своей главной целью на летнее трансферное окно

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может в скором времени перейти в «Арсенал», сообщает Football Insider.

По информации издания, «канониры» сделали сербского форварда главной целью на летнее трансферное окно.

Ранее Влахович заявлял, что хотел бы перейти в команду АПЛ.

Влахович перешел в «Ювентус» в январе прошлого года. В текущем сезоне на его счету 32 матча за клуб во всех турнирах, 11 голов и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Душан Влахович
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ювентус
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1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
5
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
11
 Торино 29 10 8 11 30-35 38
12
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
13
 Сассуоло 29 10 7 12 37-43 37
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
15
 Салернитана 29 6 11 12 33-49 29
16
 Лечче 29 6 9 14 25-35 27
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 30 5 8 17 24-43 23
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 29 3 6 20 18-50 15
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