«Арсенал» сделал форварда «Ювентуса» Влаховича своей главной целью на летнее трансферное окно

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может в скором времени перейти в «Арсенал», сообщает Football Insider.

По информации издания, «канониры» сделали сербского форварда главной целью на летнее трансферное окно.

Ранее Влахович заявлял, что хотел бы перейти в команду АПЛ.

Влахович перешел в «Ювентус» в январе прошлого года. В текущем сезоне на его счету 32 матча за клуб во всех турнирах, 11 голов и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.