Антонио Кассано: «У Роналду есть большие проблемы с Сарри»

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано высказал мнение, что у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду проблемы в отношениях с главным тренером команды Маурицио Сарри.

— Думаю, что у Роналду есть большие проблемы с Сарри, — сказал Кассано в интервью программе Tiki Taka. — Все началось с двух замен подряд, что разозлило бы любого игрока. На мой взгляд, между ними есть проблема, но «Ювентус» смог приуменьшить ее.

34-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 16 матчей за «Ювентус» и забил семь мячей при двух голевых передачах. Ранее он выражал недовольство после того, как Сарри менял его

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