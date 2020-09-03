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Андреа Пирло: «Ювентус» намерен взять десятое чемпионство подряд и дойти до финала Лиги чемпионов»

19:10
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о задачах команды на новый сезон.

— Есть большое желание добиться успеха, впечатления хорошие, — приводит слова Пирло «Ювентус ТВ». — Мы начали хорошо, с энтузиазмом и желанием. Жалко, что через несколько дней многие игроки уехали по сборным, но наша работа с теми, кто остался здесь, продолжается.

Мы хотим показать, что «Ювентус» намерен взять десятое чемпионство подряд и, возможно, дойти до финала Лиги чемпионов. Это большое желание и большие ожидания, но мы хотим сделать все возможное для этого.

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