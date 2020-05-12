Андреа Пирло: «Тонали не мой наследник, он намного лучше меня»

Экс-полузащитник сборной Италии Андреа Пирло считает, что Сандро Тонали играет сильнее него. СМИ часто сравнивают стили игры двух итальянцев.

— Говорят, что Тонали может быть моим наследником, — цитирует La Gazetta dello Sport Пирло, -. На мой взгляд, как футболист он не похож на меня. На меня он похож длинными волосами и тем, что играет за «Брешию». На мой взгляд, у него другой тип, гораздо более совершенный, как в защите, так и в созидании; это смесь между мной и другими игроками. Он, безусловно, самый перспективный из полузащитников Италии. Я не вижу в нем наследника, потому что он играет по-другому, но он, несомненно, станет великим игроком.