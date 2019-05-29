Андреа Пирло: "Конте может дать "Интеру" больше, чем Моуринью"

Экс-полузащитник сборной Италии Андреа Пирло считает, что Антонио Конте подходит "Интеру" больше, чем Жозе Моуринью. СМИ называют этих специалистов в качестве претендентов на вакантное место.

- По моему мнению, Конте может дать больше, чем Моуринью, особенно с точки зрения структуры и конкуренции, - цитирует Sky Sport Italia Пирло. - Если он присоединится к "Интеру", болельщики будут поддерживать команду даже больше, они будут ближе к игрокам.

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