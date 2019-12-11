«Анчелотти для меня как отец». Первый комментарий Гаттузо после назначения в «Наполи»

Новый главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал свое назначение. Он высоко оценил работу своего предшественника Карло Анчелотти, который ранее был уволен.

— Анчелотти для меня как отец. Он всегда был близок ко мне и поддерживал меня, — цитирует тренера официальный Twitter «Наполи». — Он выиграл все, а мне еще нужно многое доказать. Наша цель — отыграть очки и вернуться в зону Лиги чемпионов. Нам нужно упорно работать, набирать очки и пройти через этот сложный период.

41-летний Дженнаро Гаттузо ранее тренировал «Сьон», «Палермо», ОФИ, «Пизу» и «Милан». По окончании сезона-2018/19 он подал в отставку с поста главного тренера «Милана», отказавшись от положенной по контракту неустойки. «Милан» занял пятое место в серии А, не попав в Лигу чемпионов.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр