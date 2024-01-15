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Президент «Салернитаны» — о судействе в Италии: «Этот футбол болен»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Салернитаны» Данило Ерволино раскритиковал работу судьи Ливио Маринелли в матче 20-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:2).

«Мы хотим моратория и полностью заменить всех этих арбитров. Теперь возникла необходимость громко требовать отставки главного уполномоченного Джанлуки Рокки. Рыба гниет из головы. У меня нет слов для описания скандального и оскорбительного судейства в матче с «Наполи», это унизительно для нашего клуба. На Нванкво был пенальти, а Демме сфолил на Чауне перед голом «Наполи». Это невероятные ошибки. Мы хотим не просто уважения, но и справедливости для нас и всех других команд, которые борются за то, чтобы остаться в Серии А и находятся на грани нелепых ошибок со стороны полупрофессиональных арбитров. Они не единственные полупрофессионалы в промышленности специалистов.

Нам нужны профессиональные судьи, которые смогут управлять матчами. Отношение судей плохое. А потом, если об этом говорить, в следующем матче они становятся мстительными. История запомнит этих чиновников как худших в итальянском футболе. Уверен, что вскоре Итальянская ассоциация судей выпустит заявление, в котором будет утверждаться, что судейство в этом матче было безупречным. Мы будем помнить Ливио Маринелли всю жизнь. Никто даже не позвонил нам, чтобы извиниться. Если лига призовет нас сыграть в другом турнире, я серьезно рассмотрю это, потому что этот футбол болен", — приводит слова Ерволино La Gazzetta dello Sport.

«Салернитана» после 20 матчей занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

ФК Наполи
ФК Салернитана
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3
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4
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