Аллегри заявил, что Влахович сыграл свой лучший матч за «Ювентус» против «Интера»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал игру нападающего команды Душана Влаховича в матче серии А против «Интера» (1:1).

«Душан сыграл свой лучший матч за «Ювентус». Если брать в общем, то это было хорошее выступление от всей команды», — цитирует специалиста Football-Italia.

Ранее Аллегри подвел итога матча.