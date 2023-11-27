Аллегри: «Цель «Ювентуса» — попасть в топ-4»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:1).

«Мы пропустили очень наивный гол, тем более что это произошло спустя всего несколько минут после того, как мы открыли счет. «Интер» уже показал, что ему становится легче играть, когда у него есть пространство для забеганий. Мы знали, что они любят низом делать прострелы назад от лицевой линии, мы работали над этим, но все равно пропустили. Возможно, стоило сфолить раньше, пока они не дошли до такой позиции.

Наша цель — попасть в топ-4. Мы все еще опережаем команду с пятого места, мы правильно подошли к матчу с командой, которая ждала наших ошибок, так что это было демонстрацией нашей зрелости. Гола можно было избежать, но в матчах с топ-командами такое бывает», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Интер» набрал 32 очка и сохранил за собой первое место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» с 30 очками идет вторым.