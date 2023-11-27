Дель Пьеро оценил матч «Ювентуса» с «Интером»

Экс-игрок «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро прокомментировал ничью в матче серии А с «Интером».

«Обе команды показали, что они достаточно хороши, чтобы бороться за Скудетто. Они стабильнее, чем «Милан» или «Наполи», — цитирует слова дель Пьеро fcinter1908.it.

Действующим чемпионом Италии является «Наполи».