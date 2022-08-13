Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Монцей»

Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в основной состав «Торино» на матч 1-го тура чемпионата Италии против «Монцы».

Для Миранчука эта игра станет дебютной в составе туринцев.

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Адопо, Родригес, Синго, Линетти, Риччи, Эйна, Миранчук, Радоньич, Санабрия.

Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» в четверг, 11 августа. Туринский клуб арендовал 26-летнего россиянина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Матч «Монца» — «Торино» состоится сегодня, 13 августа, начало — в 21:45 по московскому времени.