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30 декабря, 23:59

Щенсны получил травму шеи во время товарищеского матча со «Стандардом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны получил травму во время товарищеского матча со «Стандардом» (1:1).

Как сообщает Football Italia, во время матча поляк попросил замену из-за проблем с шеей. Пока что характер и степень серьезности травмы неизвестны.

Первый официальный матч «Ювентуса» после паузы на ЧМ-2022 состоится 4 января с «Кремонезе». В турнирной таблице итальянской серии А команда занимает третью позицию, набрав 31 очко в 15 встречах.

Щенсны в текущем сезоне сыграл в составе «Ювентуса» 13 матчей во всех турнирах, пропустил 12 голов и семь матчей отстоял на ноль.

Источник: Football Italia
Войцех Щенсны
Футбол
ФК Ювентус
0
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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 - : -
4.01 16:30
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 - : -
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