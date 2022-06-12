Агент Арнаутовича прокомментировал информацию об интересе «Ювентуса» к нападающему

Даниэль Арнаутович, брат и агент форварда «Болоньи» Марко Арнаутовича, прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ювентуса» к игроку.

«Марко может играть ключевую роль в любой команде. Сейчас ходят слухи о том, что в нем заинтересованы крупные команды, такие как «Ювентус».

Влахович — молодой нападающий, ему всего 22 года, и он может извлечь пользу из совместных выступлений с Марко. В футболе возможно все, никогда не знаешь, что произойдет", — цитирует агента Tuttosport.

В минувшем сезоне 33-летний австриец сыграл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 1 результативную передачу.