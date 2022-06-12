«Интер» готов продать Дюмфриса за 40 миллионов евро. На игрока претендуют «МЮ» и «Бавария»

«Интер» готов продать защитника Дюмфриса за 40 миллионов евро

«Интер» в летнее трансферное окно готов продать защитника Дензела Дюмфриса. Миланский клуб хочет получить за игрока 40 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

26-летним голландцем интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг высоко ценит защитника, за которым следил еще в чемпионате Нидерландов.

В минувшем сезоне Дюмфрис провел 45 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Контракт Дюмфриса с «Интером» рассчитан до лета 2025 года.