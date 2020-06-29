Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«2186 год. Мир — безлюдная пустыня. Буффон все еще в «Ювентусе». Реакция фанатов на продление контракта 42-летнего голкипера

29 июня 2020, 17:32
Джанлуиджи Буффон. Фото ФК "Ювентус"
Джанлуиджи Буффон. Фото ФК "Ювентус"
Теги:

Болельщики эмоционально восприняли продление «Ювентусом» контракта с вратарем Джанлуиджи Буффоном. 42-летний голкипер заключил новое соглашение сроком еще на один сезон.

FourFourTwo: «2186 год. Мир — безлюдная пустыня из камней и воды. Жизни не осталось... Кроме Буффона, который все еще играет за «Ювентус».

SaifNerazzurro вспомнил мем со Стивеном Бушеми, притворяющимся тинейджером:

FCBarcelonna_: «Буффон будет играть до смерти вашего клуба».

ClayZone7: «Буффон вообще когда-нибудь закончит?»

Несколько фанатов вспомнили прозвище «Юве» — «Старая синьора».

Rocco19527293 показал подборку фотографий Буффона на карточках Panini.

Впрочем, нашлись и недовольные, вспомнив, что Буффону постоянно не везет в Лиге чемпионов.

TakudzwaJoe: «Вы только что отложили надежду выиграть Лигу чемпионов».

Kg_Nino: «Просто дайте уже им почетный трофей Лиги чемпионов!»

Буффон перешел в «Ювентус» из «Пармы» в 2001 году. Сезон-2018/19 он отыграл в «ПСЖ», после чего снова вернулся в Турин.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир