Болельщики эмоционально восприняли продление «Ювентусом» контракта с вратарем Джанлуиджи Буффоном. 42-летний голкипер заключил новое соглашение сроком еще на один сезон.

FourFourTwo: «2186 год. Мир — безлюдная пустыня из камней и воды. Жизни не осталось... Кроме Буффона, который все еще играет за «Ювентус».

SaifNerazzurro вспомнил мем со Стивеном Бушеми, притворяющимся тинейджером:

FCBarcelonna_: «Буффон будет играть до смерти вашего клуба».

ClayZone7: «Буффон вообще когда-нибудь закончит?»

Несколько фанатов вспомнили прозвище «Юве» — «Старая синьора».

Rocco19527293 показал подборку фотографий Буффона на карточках Panini.

Впрочем, нашлись и недовольные, вспомнив, что Буффону постоянно не везет в Лиге чемпионов.

TakudzwaJoe: «Вы только что отложили надежду выиграть Лигу чемпионов».

Kg_Nino: «Просто дайте уже им почетный трофей Лиги чемпионов!»

Буффон перешел в «Ювентус» из «Пармы» в 2001 году. Сезон-2018/19 он отыграл в «ПСЖ», после чего снова вернулся в Турин.