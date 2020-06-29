«2186 год. Мир — безлюдная пустыня. Буффон все еще в «Ювентусе». Реакция фанатов на продление контракта 42-летнего голкипера
Болельщики эмоционально восприняли продление «Ювентусом» контракта с вратарем Джанлуиджи Буффоном. 42-летний голкипер заключил новое соглашение сроком еще на один сезон.
FourFourTwo: «2186 год. Мир — безлюдная пустыня из камней и воды. Жизни не осталось... Кроме Буффона, который все еще играет за «Ювентус».
SaifNerazzurro вспомнил мем со Стивеном Бушеми, притворяющимся тинейджером:
June 29, 2020
FCBarcelonna_: «Буффон будет играть до смерти вашего клуба».
ClayZone7: «Буффон вообще когда-нибудь закончит?»
Несколько фанатов вспомнили прозвище «Юве» — «Старая синьора».
Rocco19527293 показал подборку фотографий Буффона на карточках Panini.
2??0??2??1?? | We are delighted to announce that both @gianluigibuffon & @chiellini have signed a new one-year deal with the club! ???— JuventusFC (@juventusfcen) June 29, 2020
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Впрочем, нашлись и недовольные, вспомнив, что Буффону постоянно не везет в Лиге чемпионов.
TakudzwaJoe: «Вы только что отложили надежду выиграть Лигу чемпионов».
Kg_Nino: «Просто дайте уже им почетный трофей Лиги чемпионов!»
Буффон перешел в «Ювентус» из «Пармы» в 2001 году. Сезон-2018/19 он отыграл в «ПСЖ», после чего снова вернулся в Турин.