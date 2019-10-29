«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в Кубке Голландии
22:21
«Витесс» победил «Де Графсхап» в матче 1-го раунда Кубка Голландии (2:0). Голами в составе команды Леонида Слуцкого отметились нападающие Уссама Дарфалу и Нуа Дико.
Кубок Голландии
1-й раунд
«Витесс» — «Де Графсхап» — 2:0 (1:0)
Голы: Дарфалу, 3 (1:0). Дико, 68 (2:0).
«Витесс»: Лампру, Леливелд, Гаек, Дуки, Кларк, Даса, Базур, Беро, Бейтинк (Дико, 67), Дарфалу (Фор, 78), Грот (Вруг, 87).
«Де Графсхап»: Юрьюс, Овусу, ван Хейзен, ван Гертум, Бас (Схюрман, 60), ван ден Бомен, Тутуарима, Вет, Брейнбург, Хелмер (Сентьенс, 60), ван Мигем (Хиазор, 72).
Судья: Линдхаут.
29 октября. Арнем. Стадион «ГелреДом».
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