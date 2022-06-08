В Нидерландах начнут тестировать новые правила игры в футбол

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) объявил о том, что в сезоне-2023/24 во втором по силе дивизионе чемпионата страны будут протестированы новые правила.

Правила были разработаны в сотрудничестве с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

В сезоне-2023/23 второго дивизиона Нидерландов можно будет вбрасывать аут ногой, штрафные удары будет разрешено разыгрывать с дриблинга, желтая карточка будет считаться удалением на пять минут, тренеры смогут использовать бесконечное количество замен, а также вступит в силу правило о чистом времени — два тайма по 30 минут.

Подобные правила тестируют в Нидерландах с 2017 года в матчах любительских команд и турнирах молодежных команд.