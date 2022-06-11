Булыкин оценил эксперимент с сокращением игрового времени в чемпионате Нидерландов

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о сокращении тайма до получаса чистого времени во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов, начиная с сезона-2023/24.

«Мы можем получить футбол, в котором не останется места затяжкам времени. И это добавит игре интенсивности и зрелищности. Сейчас уже звучат разговоры, что полтора часа на просмотр игры — слишком много. Современному поколению интереснее смотреть матчи, если они не затягиваются чрезмерно», — заявил Булыкин в интервью RT.

Булыкин выступал в чемпионате Голландди в свое время. Он успел поиграть за «Ден Хааг», «Аякс» и «Твенте».