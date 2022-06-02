Бывший форвард «Ливерпуля» Кюйт стал главным тренером «Ден Хаага»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Дирк Кюйт возглавил «Ден Хааг».

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Предыдущим местом работы Кюйта была молодежная команда «Фейеноорда», которую он тренировал с 2018 по 2020 год.

По итогам сезона-2021/22 «Ден Хааг» проиграл «Эксельсиору» в финале плей-офф за выход в Эредивизи — высший дивизион чемпионата Нидерландов по футболу. Команда продолжит выступать во втором по силе дивизионе чемпионата.