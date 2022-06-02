Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 13:58

Бывший форвард «Ливерпуля» Кюйт стал главным тренером «Ден Хаага»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дирк Кюйт.
Фото «Ден Хааг»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Дирк Кюйт возглавил «Ден Хааг».

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Предыдущим местом работы Кюйта была молодежная команда «Фейеноорда», которую он тренировал с 2018 по 2020 год.

По итогам сезона-2021/22 «Ден Хааг» проиграл «Эксельсиору» в финале плей-офф за выход в Эредивизи — высший дивизион чемпионата Нидерландов по футболу. Команда продолжит выступать во втором по силе дивизионе чемпионата.

Источник: https://adodenhaag.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws/1e-elftal/10227-dirk-kuijt-aangesteld-als-nieuwe-hoofdtrainer-ado-den-haag

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
Футбол
ФК АДО ден Хааг
Дирк Кюйт
0
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Месси все-таки не провалил сезон. Лео мерз и плакал в Париже, болел ковидом, но все равно обогнал Роналду и взял титулы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эксельсиор» спустя три года вернулся в высший дивизион Нидерландов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости