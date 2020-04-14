У голландских футбольных арбитров заканчиваются деньги

Арбитр ФИФА Бас Найхайс в телепередаче Veronica Inside заявил, что у голландских судей заканчиваются деньги: Королевский футбольный союз во время пандемии коронавируса и приостановки чемпионата платит только базовую зарплату.

По словам рефери, зарплаты хватает только на воду, газ и свет — на коммунальные платежи. В то время как многие из них обычно живут на гонорары от игр. Они в Голландии составляют от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи евро.

У самого Найхайса есть небольшая ферма и еще один источник доходов. «Но, честно говоря, не знаю, как справляются молодые арбитры, у которых контракты на гораздо меньшие суммы и нет других видов заработка», — сказал он.

Возможно, в ближайшее время футбольные чиновники заплатят судьям часть денег авансом — в счет будущих матчей. Как это собирается сделать РФС, который переведет арбитрам премьер-лиги и первого дивизиона по одному гонорару в апреле и мае. То есть у нас каждый рефери РПЛ может в общей сложности рассчитывать на 230 тысяч рублей, а ассистент — на 110 тысяч (в первой лиге — на 70 тысяч и 34 тысячи соответственно). Потом РФС вычтет эти деньги из будущих гонораров. Кроме того, судьям РПЛ платят по 30 тысяч рублей в виде ежемесячной зарплаты, ФНЛ — по 10 тысяч. (Александр Бобров)