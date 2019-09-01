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Роббен проплыл 8 километров в рамках борьбы с раком

10:42

Экс-полузащитник «Баварии» Арьен Роббен проплыл 8 километров в рамках благотворительной акции против раковых заболеваний. По словам голландца, в концовке заплыва ему было очень тяжело. В своем обращении Роббен также поблагодарил людей, которые пожертвовали деньги в фонд борьбы с раком UMCG.

Голландский футболист летом 2019 года завершил карьеру. Последним клубом Роббена стала «Бавария».

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