Роббен проплыл 8 километров в рамках борьбы с раком
10:42
Экс-полузащитник «Баварии» Арьен Роббен проплыл 8 километров в рамках благотворительной акции против раковых заболеваний. По словам голландца, в концовке заплыва ему было очень тяжело. В своем обращении Роббен также поблагодарил людей, которые пожертвовали деньги в фонд борьбы с раком UMCG.
Голландский футболист летом 2019 года завершил карьеру. Последним клубом Роббена стала «Бавария».
Gefinisht!! ???Het was pittig op het einde, maar we hebben het gered. Dank voor alle support! ??? #gsc2019 #groningenswimchallenge #umcgkankerresearchfonds @GroSwiCha pic.twitter.com/CY4wEkDmPI— Arjen Robben (@ArjenRobben) August 31, 2019
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