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Сегодня, 13:26

«Херенвен» объявил о назначении ван Перси главным тренером клуба

Владислав Корегин
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Робин ван Перси.
Фото Global Look Press

Пресс-служба «Херенвена» сообщила о том, что новым главным тренером команды стал бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси.

По информации источника, 40-летний специалист подписал с клубом двухлетний контракт.

После завершения карьеры в 2019 году ван Перси тренировал юношеские и молодежные команды «Фейеноорда».

В текущем сезоне «Херенвен» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 37 очков после 33 туров.

Источник: ФК «Херенвен»
Робин ван Перси
Футбол
ФК Херенвен
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