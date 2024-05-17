«Херенвен» объявил о назначении ван Перси главным тренером клуба

Пресс-служба «Херенвена» сообщила о том, что новым главным тренером команды стал бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси.

По информации источника, 40-летний специалист подписал с клубом двухлетний контракт.

После завершения карьеры в 2019 году ван Перси тренировал юношеские и молодежные команды «Фейеноорда».

В текущем сезоне «Херенвен» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 37 очков после 33 туров.