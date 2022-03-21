ПСВ готов продать «Арсеналу» нападающего Гакпо за 35 миллионов евро

ПСВ установил минимальную цену за связанного с «Арсеналом» нападающего Коди Гакпо.

По данным The Athletic, голландский клуб готов выслушать любые предложения от 35 миллионов евро до 50 миллионов евро.

Также сообщается, что «Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария» заинтересованы в 22-летнем футболисте.

Контракт форварда с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2021/22 Гакпо принял участие в 37 матчах за ПСВ, отметившись 16 голами и 15 результативными передачами