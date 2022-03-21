Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 09:51

Куман может сменить ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Роналд Куман ведет переговоры с Королевским футбольным союзом Нидерландов о возвращении в национальную сборную, сообщает издание NOS.

59-летний тренер уже возглавлял национальную команду с 2018 по 2020 год, после чего возглавил «Барселону». Из каталонской команды Куман был уволен в октябре 2021 года.

Контракт нынешнего главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала рассчитан до конца текущего года, и есть вероятность, что Куман возглавит национальную команду после чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Под руководством Кумана сборная Нидерландов выходила в финал Лиги Наций летом 2019 года. В финальном матче команда проиграла Португалии со счетом 1:0.

Источник: https://nos.nl/artikel/2421978-koeman-in-gesprek-met-knvb-over-opvolging-bondscoach-van-gaal
Роналд Куман
Футбол
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
Чемпионат мира по футболу 2022
0
Читайте также
Сахар: польза и вред. Что будет, если есть сахар каждый день, и где его купить
Хави — гений. Тренер вернул «Барселоне» тики-таку, научил безнадежного Дембеле играть в футбол и разнес «Реал»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, стыки: сбор России после отстранения и матчи без нашей сборной
Андрей Мостовой: «Может, какой-то шанс вернуться в отбор на чемпионат мира еще есть»
Шиманьски покидает «Динамо»? Инсайды «СЭ»
Бан России от ФИФА оставили в силе. CAS нас пока не спасает
Ибрагимович вызван в сборную Швеции на стыковые матчи ЧМ-2022
Фабрика фейков дошла до спорта. Запад зацепился за отказ Дзюбы от сборной
Бонуччи пропустит еще две недели из-за травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Тила не спас «Фейеноорд» от поражения в матче с «Аяксом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости