Куман может сменить ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов

Роналд Куман ведет переговоры с Королевским футбольным союзом Нидерландов о возвращении в национальную сборную, сообщает издание NOS.

59-летний тренер уже возглавлял национальную команду с 2018 по 2020 год, после чего возглавил «Барселону». Из каталонской команды Куман был уволен в октябре 2021 года.

Контракт нынешнего главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала рассчитан до конца текущего года, и есть вероятность, что Куман возглавит национальную команду после чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Под руководством Кумана сборная Нидерландов выходила в финал Лиги Наций летом 2019 года. В финальном матче команда проиграла Португалии со счетом 1:0.