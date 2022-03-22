Руд ван Нистелрой может возглавить ПСВ

Бывший нападающий сборной Нидерландов, «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Руд ван Нистелрой может возглавить ПСВ, информирует Eindhovens Dagblad. Как отмечается, 45-летний специалист является главным кандидатом.

На данный момоент пост главного тренера ПСВ занимает немец Рогер Шмидт. Ван Нистелрой может сменить его ближайшим летом.

На данный момент он возглавляет молодежную команду ПСВ. Отметим, что Руд ван Нистелрой работает в нидерландском клубе с 2016 года. Кроме того, он занимал пост ассистента в сборной Нидерландов.