Промес нарушил условия карантина. В «Аяксе» с ним проведут беседу
Нападающий «Аякса» Квинси Промес нарушил условия карантина. В сети появилось видео, как он играет в футбол на уличной площадке в компании нападающего «Гронингена» Дайсхавна Редана и еще нескольких друзей, сообщает VTBL.
Действующие в стране правила не позволяют собираться группами на улице, в то время как на видео присутствует около 10 человек.
Kom langs dit filmpje op Snapchat. Hoe lekker vind je zelf dat het gaat @QPromes? ? #QuarantaineSquad pic.twitter.com/1kut3xSwpi— Lars (@LarsJesse94) March 29, 2020
В «Аяксе» уже отреагировали на эту ситуацию. В клубе пообещали провести разъяснительную беседу с игроком.
В общей сложности по всему миру было зафиксировано 723 740 случаев заболевания COVID-19. Умерли 34 018 человек, выздоровели — 152 042. Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (143 025), Италии (97 689) и Китае (82 152). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (10 779), Испании (6 803) и Китае (3 186).
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