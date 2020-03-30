Промес нарушил условия карантина. В «Аяксе» с ним проведут беседу

Нападающий «Аякса» Квинси Промес нарушил условия карантина. В сети появилось видео, как он играет в футбол на уличной площадке в компании нападающего «Гронингена» Дайсхавна Редана и еще нескольких друзей, сообщает VTBL.

Действующие в стране правила не позволяют собираться группами на улице, в то время как на видео присутствует около 10 человек.

Kom langs dit filmpje op Snapchat. Hoe lekker vind je zelf dat het gaat @QPromes? ? #QuarantaineSquad pic.twitter.com/1kut3xSwpi — Lars (@LarsJesse94) March 29, 2020

В «Аяксе» уже отреагировали на эту ситуацию. В клубе пообещали провести разъяснительную беседу с игроком.

В общей сложности по всему миру было зафиксировано 723 740 случаев заболевания COVID-19. Умерли 34 018 человек, выздоровели — 152 042. Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (143 025), Италии (97 689) и Китае (82 152). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (10 779), Испании (6 803) и Китае (3 186).

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