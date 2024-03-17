Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:37

«Барселона» возобновила интерес к полузащитнику «Фейеноорда» Вифферу

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Барселона» возобновила интерес к полузащитнику «Фейеноорда» Матсу Вифферу, сообщает Sport.es.

Каталонцы рассчитывают подписать 24-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Нидерландский клуб хочет получить за игрока не менее 25 миллионов евро.

Виффер выступает за «Фейеноорд» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Виффера в 18 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
ФК Фейеноорд
0
Читайте также
Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев воспитывают двоих детей
Американцы подсадили весь мир на допинг. А потом раскаялись и объявили себя героями
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Болельщик на льду, треха от Челябинска за 3 минуты и невероятный Фукале. Что произошло в матче «Динамо» - «Трактор»
Иностранные наблюдатели за выборами президента РФ обвинили западные СМИ во лжи
Кефирное время: что означает отмена госуправления в подразделении Danone
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе ответил на просьбу фаната перейти в «Арсенал»: «Ни за что»
Новости
RSS RSS
Все новости