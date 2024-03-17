«Барселона» возобновила интерес к полузащитнику «Фейеноорда» Вифферу

«Барселона» возобновила интерес к полузащитнику «Фейеноорда» Матсу Вифферу, сообщает Sport.es.

Каталонцы рассчитывают подписать 24-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Нидерландский клуб хочет получить за игрока не менее 25 миллионов евро.

Виффер выступает за «Фейеноорд» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Виффера в 18 миллионов евро.